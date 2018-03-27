Düşen jetle ilgili sabotaj iddiası
Birleşik Arap Emirlikleri'ne bekarlığa veda partisi yapmak için giden Mina Başaran ve arkadaşlarını taşıyan jet ile ilgili yeni bilgiler geldi. Korkunç kazada sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor.
İran'da düşen ve içinde bulunan 11 kişinin yaşamını yitirdiği jet kazasıyla ilgili sürpriz bir tanık ortaya çıktı. Aynı saatlerde İran üzerinde bulunan THY pilotunun "Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu" dediği öğrenildi..
İran'da düşen Başaran Holding’e ait uçakla ilgili sürpriz bir tanık ortaya çıktı. THY’ye ait Boeing 777 uçağının, aynı saatlerde İran üzerinde uçuş yaptığı ve pilotun olaya tanık olduğu öğrenildi. Pilotun, “Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu” dediği kaydedildi. Kazayla ilgili olarak pilotla daha ayrıntılı bir görüşme yapılacağı kaydedildi.
İstanbul’a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nden havalanan Başaran Holding’e ait özel jet İran’da düşmüş, kazada 3’ü mürettebat, işadamı Hüseyin Başaran’ın kızı 28 yaşındaki Mina Başaran ile 7 kız arkadaşı toplam 11 kişi yaşamını yitirmişti. Cenazelerden 10’u, Türkiye’ye getirildi ve Adli Tıp Kurumu’nda da DNA eşleştirmesiyle ilgili gerekli çalışmalar tamamlandı. Kazayla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. THY’ye ait Boeing 757 uçağının, aynı saatlerde İran üzerinde uçuş yaptığı ve pilotun olaya tanık olduğu ortaya çıktı. İran üzerinden İstanbul’a uçtuğu belirtilen pilotun, “Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu” dediği belirtildi. Pilotla daha ayrıntılı bir görüşme yapılacağı kaydedildi.
GÜNEŞ
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