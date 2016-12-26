Düşen Rus uçağının gövdesi bulundu!
Sekizi mürettebat, toplam 92 kişinin hayatını kaybettiği uçak faciasında önemli bir bilgiye ulaşıldı. Dalgıçların dün Karadeniz'e düşen uçağın gövdesini bulduğu bildirildi.
Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesinin içinde bulunduğu Rus uçağı dün Soçi'den kalkışından kısa bir süre sonra yere çakılmıştı.
Acil Durum Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Dalgıçlar, dün Karadeniz'e düşen uçağın gövdesini buldu" ifadesini kullandı.
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