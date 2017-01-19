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Düşen uçağın mürettabatı Türkiye'ye getirildi

Düşen uçağın mürettabatı Türkiye'ye getirildi.21564
  • Giriş : 19.01.2017 / 14:40:00

Bişkek'te yere çakılan uçakta yer alan Türkler, Türkiye'ye getirildi.

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Cenazelerin getirildiği havaalanında hüzün hakimdi. Cenaze sahipleri, gözyaşlarını tutamadı.

Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747 tipi uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca'nın cenazeleri bugün THY'nin tarifeli uçağı ile saat 11.00'de Türkiye'ye getirildi.

Aynı zamanda emekli asker de olan 3 mürettabatın cenazesi, Türk Hava Yolları Kargo'daki işlemlerinin ardından ACT yetkilileri ve askeri tören mangası tarafından alındı.

Tabutların, askeri cenaze araçlarına sığmaması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden cenaze aracı istendi.

Gelen cenaze araçlarına tabutlar tören mangası tarafından konuldu. Cenazeler konvoy halinde Ataköy 5. Kısım Camii'ne götürülürken, ikindi vakti burada tören düzenleneceği belirtildi.

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