Düşesin babası: Kraliyet ailesi benden kurtuldu
Prens Harry ile dünya evine girerek Sussex Düşesi unvanı alan Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, kraliyet ailesinin kendisine yönelik tavırlanını değerlendirerek kraliçeyi hedef aldı.
Meghan Markle’ın babası Thomas Markle, bundan böyle kızını hiçbir zaman göremeyeceğini söyleyerek, kraliyet ailesi için “Sanırım benden kurtuldular” dedi.
Baba Thomas Markle, kızını bir daha hiç göremeyeceğini söyleyerek, “Meghan ve Harry ile uzun zamandır hiç konuşmadım” dedi.
İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre, kalbinin kırık olduğunu söyleyen baba Markle, yakın arkadaşlarına bir daha hiçbir zaman kızıyla tekrar bir araya gelememeleri ihtimalinden korktuğunu belirtti. Markle, kraliyet çiftinin artık kendisinden kurtulduğunu da söyledi.
Meksika’da yaşayan Thomas Markle, kızının hiçbir zaman Meksika’ya gitmeyeceğinden korktuğunu da ifade etti.
73 yaşındaki Markle, 19 Mayıs’ta Windsor Şatosu’nda gerçekleşen düğüne acil ameliyata alındığı için katılamamıştı.
Markle, daha önce katıldığı TV programında kraliyet ailesi tarafından önemsenmediğini söylemiş, Kensington Sarayı’nı kendisine soğuk muamele yapmakla suçlayarak, kendini ‘ceza sahasında’ gibi hissettiğini belirtmişti.
Thomas Markle, Kraliçe Elizabeth’in ABD Başkanı Donald Trump’la görüşecek olmasına atıf yaparak, “Kraliçe kibirli ve katı yürekli başkanla görüşüyorsa benimle görüşmemesi için hiçbir gerekçesi olamaz. Onun kadar kötü değilim” demişti.
NTV
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