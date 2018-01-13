Düşman Kardeşlerin görüşme tarihi belli oldu
Balistik füze denemeleri ile dünyayı ayağa kaldıran ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore, Güney Kore ile masaya oturuyor. Kritik görüşmenin arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu.
Kuzey ve Güney Kore geçen hafta başladıkları temasların ardından 15 Ocak'ta görüşme kararı aldı.
Geçen hafta iki ülke arasındaki sınır köyü Panmunjom'da başlayan görüşmelerin sonunda Kuzey Kore'deki sporcuların Kuzey Kore Kış Oyunlarına katılmalarına karar verilmişti.
Görüşmeler iki ülke arasındaki gerilimin azalması yolunda önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 9 Şubat'ta başlayacak Kış Olimpiyat Oyunları, 25 Şubat tarihinde sona erecek.
TRT
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