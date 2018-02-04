Düşürülen Rus uçağıyla ilgili çarpıcı açıklama!
Rus vekil Yuriy Şvıtkin, yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar onların elinde MANPAD yoktu. Belli ki yabancı ülkeler tarafından sağlanıyor. Bu silahın kaynağını ortaya çıkarma yönünde araştırmanın yapılması ihtiyacı var" dedi.
RUSYA DAHA ÖNCE ABD'Yİ UYARMIŞTI
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ocak ayı başlarında yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki muhaliflere silah verilmesinin önündeki kısıtlamaları kaldırması halinde taşınabilir 'hava savunma füzeleri'nin (MANPAD) teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek Pentagon'u uyarmıştı.
Hürriyet
DİĞER HABERLER
700 bin lirasını kaybeden genç intihar etti!
Kripto para piyasasında 700 bin lira değerinde yatırımını kaybeden genç, intihar etti.
Avrupa teröre göz yumuyor!
Terör örgütü PYD/PKK yandaşları Almanya’da içinde çocuk olmasına rağmen bir Türk vatandaşının aracın
Amerika'da gripten ölenlerin sayısı 16 oldu
Amerika Birleşik Devletleri'nde gripten ölenlerin sayısı 16 oldu.
Libya'da göçmen botu battı, 90 kişi öldü
Libya açıklarında 90'dan fazla gömeni taşıyan bot alabora oldu.
Fidel'in depresyondaki oğlu intihar etti
Küba lideri Fidel Castro'nun oğlu Fidel Castro Diaz Balart intihar etti.