Facebook Twitter Rss

Duygun Yarsuvat seçimlerde aday olmayacak

Duygun Yarsuvat seçimlerde aday olmayacak.8350
  • Giriş : 27.12.2017 / 14:18:00

Duygun Yarsuvat, Galatasaray'daki seçimlerde aday olmayacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da seçim heyecanı. Eski başkanlardan Duygun Yarsuvat, yapılacak seçimlerde başkanlıpa adaylığını koymayacak.

Galatasaray'da Dursun Özbek, seçim kararı aldıktan sonra başkan adaylığı için ortaya atılan isimlerden biri de Duygun Yarsuvat idi...

Sarı-Kırmızılılarda başkanlığa aday olacağı iddia edilen Duygun Yarsuvat kesin kararını verdi. Yarsuvat, Başkan Dursun Özbek'e seçime girmeyeceğini söyledi.

TÜRKİYE

İsrail oraya Trump'ın adını veriyor!

12 ilde polis harekete geçti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Flaş! İngiliz Kulübü, Arda Turan'ı açıkladı!

Flaş! İngiliz Kulübü, Arda Turan'ı açıkladı!

İngiliz Kulübü Arsenal, golcü futbolcu Arda Turan'ı açıkladı!

Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti!

Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti!

Fatih Terim Eto'o'yu istedi, Galatasaray yönetimi harekete geçti.

 

Quaresma'dan iddialar hakkında açıklama

Quaresma'dan iddialar hakkında açıklama

Quaresma'dan basında çıkan haberlerle ilgili açıklama geldi.

Fatih Terim'in elindeki dosyada ne yazılı?

Fatih Terim'in elindeki dosyada ne yazılı?

Teknik adam Fatih Terim'in elindeki dosya dikkatlerden kaçmadı.

 

Beşiktaşlı futbolcu Quaresma veda etti

Beşiktaşlı futbolcu Quaresma veda etti

Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'nın mesajı kafaları karıştırdı.

Arda Turan: Beşiktaş neden olmasın!

Arda Turan: Beşiktaş neden olmasın!

Golcü futbolcu Arda Turan, Beşiktaş ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya