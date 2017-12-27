Duygun Yarsuvat seçimlerde aday olmayacak
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da seçim heyecanı. Eski başkanlardan Duygun Yarsuvat, yapılacak seçimlerde başkanlıpa adaylığını koymayacak.
Galatasaray'da Dursun Özbek, seçim kararı aldıktan sonra başkan adaylığı için ortaya atılan isimlerden biri de Duygun Yarsuvat idi...
Sarı-Kırmızılılarda başkanlığa aday olacağı iddia edilen Duygun Yarsuvat kesin kararını verdi. Yarsuvat, Başkan Dursun Özbek'e seçime girmeyeceğini söyledi.
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