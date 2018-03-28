Düzce'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
Son dakika haberine göre Düzce'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:55'te merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler Köyü olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 8.6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
TRT
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