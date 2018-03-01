Düzce'de FETÖ'den 2 kişi daha tutuklandı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Düzce'nin Akçakoca'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Akçakoca Osmaniye Mahallesi’nde yapılan operasyonda örgüt üyesi oldukları gerekçesi ile M.D ve D.U isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı. Şahısların evinde yapılan aramada örgüte ait dokümanlar, çok sayıda zaman gazetesi ele geçirildi. Şahıslar yapılan sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
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