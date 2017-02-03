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Düzce'de korkutan deprem

Düzce'de korkutan deprem.18079
  • Giriş : 03.02.2017 / 08:08:00

Düzce Gümüşova'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Düzce sallandı. Gümüşova ilçesinde meydana gelen deprem vatandaşların panik yaşamasına neden olurken yaşanan olayda can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Depremin şiddeti Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 3.4 olarak açıklandı.

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