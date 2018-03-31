Düzce'de yolcu otobüsü cayır cayır yandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde korkunç kaza. Zonguldak-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü cayır cayır yandı. Motor bölümünden yükselen dumanlar nedeniyle otobüsler yolcuları tahliye edildi.
İtfaiyeye haber verilirken, alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. Yangın, Düzce ve Akçakoca itfaiye ekiplerince yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Büyük bölümü yanan otobüs, kullanılamaz hale geldi. Yolcular, başka bir otobüse aktarıldı.
Sürücü Uysal, otobüsün arkasından duman çıktığını ve diğer araçların sürücülerinin korna çalarak kendisini uyardığını söyledi.
NTV
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