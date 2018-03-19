Facebook Twitter Rss

E-5'te korkunç kaza! Aracın içine sıkıştı!

E-5'te korkunç kaza! Aracın içine sıkıştı!.17085
  • Giriş : 19.03.2018 / 11:25:00

E-5 Avcılar Mevkiinde bir araç bilinmeyen bir nedenle takla attı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

E-5 Avcılar Mevkii'nden korkunç bir kaza meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı takla atarak yola uçan araçta bulunan sürücü sıkıştığı yerden ekiplerin müdahalesi sonucu çıkarıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında E-5 Avcılar mevkinde meydana geldi. B.U. yönetimindeki 34 PH 7275 plakalı araç Esenyurt istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle yanyola doğru uçtu.

Refüjdeki betonunda etkisi ile takla atan aracının içinde sıkışan B.U.'yu olay sırasında oradan geçen polis ekipleri ilk müdahaleyi yaparak 112 ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri B.U.'yu yakındaki bir özel hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir ara durma noktasına gelen trafik polislerin yönlendirmesi ile kontrollü olarak akmaya başladı.

Takla atıp ters dönen araç ise çekici yardımı ile kaldırıldı.

TRT

Baba Musk: Elon lüks içinde büyüdü, şımardı

Çavuşoğlu'ndan eski bakan Güzel için açıklama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İçişleri Bakanlığı: 21 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 21 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

Eski bakan Hasan Celal Güzel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

 

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı!

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı!

Ankara'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Şırnak'ta hain saldırı: Yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı: Yaralı askerler var

Şırnak'ın Silopi ilçesinde eli kanlı terör örgütü hain bir saldırı gerçekleştirdi.

 

TEM'de korkunç kaza: 3 şerit trafiğe kapalı!

TEM'de korkunç kaza: 3 şerit trafiğe kapalı!

TEM Otoyolu'ndan yaşanan kaza sonucu 3 şerit trafiğe kapatıldı.

Nevşin Mengü'nün kardeşi: Tartaklandım

Nevşin Mengü'nün kardeşi: Tartaklandım

Ünlü sunucu Nevşin Mengü'nün avukat kardeşinden açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya