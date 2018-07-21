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E-5'te yangın! Trafik kilit

E-5'te yangın! Trafik kilit.17052
  • Giriş : 21.07.2018 / 15:04:00
  • Güncelleme : 21.07.2018 / 17:52:40

İstanbul Kadıköy D-100 karayolu üzerinde bir araç cayır cayır yandı.

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İstanbul Kadıköy D-100 karayolu üzerinde bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler nedeniyle trafik felç oldu.

Alevlerin kısa sürede büyümesiyle patlamalar meydana geldi. Araçta çıkan yangın nedeniyle trafik durdu, itfaiye ekiplerinin araca müdahalesi devam ediyor.

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