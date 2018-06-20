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E-5'te zincirleme kaza

E-5'te zincirleme kaza.17085
  • Giriş : 20.06.2018 / 09:38:00
  • Güncelleme : 20.06.2018 / 11:09:57

E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkisinde kaza meydana geldi.

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İstanbul güne kaza ile uyandı. E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkisinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen olmadığı öğrenildi. Ekipler olay yerine intikal etti.

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