E-5'te zincirleme kaza
İstanbul güne kaza ile uyandı. E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkisinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen olmadığı öğrenildi. Ekipler olay yerine intikal etti.
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