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E-devlet'de yeni dönem

E-devlet'de yeni dönem.9426
  • Giriş : 29.07.2018 / 10:03:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, e-devlet'de yeni dönemin başladığını söyledi.

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Büyüyen Beşik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, e-devlet'de yeni dönemde işitme engelli vatandaşların ihtiyaç duydukları çAğrı merkezinden faydalanacağını söyledi.

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