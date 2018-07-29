E-devlet'de yeni dönem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, e-devlet'de yeni dönemde işitme engelli vatandaşların ihtiyaç duydukları çAğrı merkezinden faydalanacağını söyledi.
TRT
DİĞER HABERLER
İlber Ortaylı'dan Mesut Özil yorumu
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Mesut Özil ile ilgili açıklama geldi.
TSK'dan son dakika açıklaması!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ta düzenlenen operasyon hakkında konuştu.
TSK'dan son dakika açıklaması!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağrı'da düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.
Diyarbakır'dan feci haber: 3 kişi boğuldu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraja serinlemek için giren 3 kişi can verdi.