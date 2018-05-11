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Ebru Gündeş eşinin sevdiği o şarkıyı okumadı

Ebru Gündeş eşinin sevdiği o şarkıyı okumadı.21088
  • Giriş : 11.05.2018 / 10:21:00

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş eşinin sevdiği o şarkıyı okumadı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delmek suçundan yargılanan Reza Zarrab'ın en sevdiği şarkı olan 'Gönlümün Efendisi' artık söylenmiyor.

Ebru Gündeş, önceki akşam "Ebru Gündeş'le Sadece Türk Sanat Müziği adlı konseptiyle Şişli Günay'da sahne aldı.

Seyircilerden gelen "Gönlümün Efendisi şarkısını istiyoruz" sözlerini geri çeviren sanatçı, "Türk Sanat Müziği sahnesindeyiz. Hatta hep bu sahnelerde 'Çile Bülbülüm' söylenir. Hadi hep birlikte söyleyelim" diyerek, 'Gönlümün Efendisi' adlı şarkısını okumadı.

Ebru Gündeş, yurtdışında mahkum olan eşi Rıza Sarraf'ın sevdiği bu şarkıyı okumama kararı almıştı.

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