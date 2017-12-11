Ebru Şallı, evli sevgilisi tarafından terk edildi!
Eşinden ayrıldıktan sonra kısa süreli ilişkiler yaşayan ve son olarak 10 yıllık eşi Gonca Akkuş'la boşanma aşamasındayken ünlü mankenle aşk yaşamaya başlayan Uğur Akkuş'un Ebru Şallı'yı da terk etti.
Uğur Akkuş sevgilisi Ebru Şallı'dan 15 gün önce ayrılmış ve ortalıktan kaybolmuş.
HÜRRİYET
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