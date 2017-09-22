Ebru Şallı hakkında zina davası açıldı!
Evli bir adamla yaşadığı aşk ile magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş, eski manken Ebru Şallı hakkında zina davası açtı.
Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş, Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programına bağlanıp şunları söyledi:
"Ebru Hanım benim arabam ve şoförümle alışverişe çıkıyor. Yıllardır kurduğum hayatın tepesine gelip oturdu. Aynı evde yaşadıklarını düşünmek beni darmadağın ediyor.
İlişkileri ortaya çıkınca çocuğumu aldırdım. Bana 'Akli dengesi bozuk' diye çamur attılar. İstedikleri an rapor alırım. Zina davası açtım."
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