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Ebru Şallı'nın sevgilisi, asansörde eşine saldırdı

Ebru Şallı'nın sevgilisi, asansörde eşine saldırdı.22786
  • Giriş : 27.04.2018 / 17:38:00

Ebru Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş, asansörde eşine saldırdı.

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Eski manken Ebru Şallı ile aşk yaşamaya başladıktan sonra eşinden boşanan ve eşi hakkında şoke eden açıklamalar yapan Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş, asansörde eşine saldırdı.

Geçtiğimiz yıl Ebru Şallı ile aşk yaşamaya başlayan Uğur Akkuş eşi Gonca Akkuş'a boşanma davası açmıştı. Uğur Akkuş boşanma sürecinde eşinin psikolojik sorunları olduğunu söyleyip çocuklarının geçici olarak velayetini almıştı.
Gonca Akkuş, tedbir nafakasını ödemeyen eşi Uğur Akkuş'un Şişli’deki evine bugün icra memurları ve polislerle gitti. İddiaya göre, sinirlerine hakim olamayan Uğur Akkuş, asansörde eşine saldırdı. Araya giren polisler tarafları güçlükle sakinleştirdi. Uğur Akkuş, nafaka borcunu ödeyerek haciz işlemini durdurdu. Uğur Akkuş adını Ebru Şallı ile yaşadığı ilişkiyle duyurdu.

Saldırı sonrası sessizliğini bozan Gonca Akkuş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İyi olduğunu belirten Akkuş: İyim arkadaşlar, hepinize teşekkür ederim. Zerre korkum yok. Memur arkadaşlara minnettarım...' dedi.

HÜRRİYET

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