Ebru Şallı'nın sevgilisi ile ilgili şok iddia!
Ebru Şallı'nın evli sevgilisi şaşırttı. Uğur Akkuş'un karısı Gonca Akkuş, eşinin çocuklarını kaçırdığını iddia etti. Gonca Akkuş, eşinin Ebru Şallı ile fotoğraflarını magazin sayfalarından görmüş, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatmıştı.
HABERTURK
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