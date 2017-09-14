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Ebru Şallı'nın sevgilisi ile ilgili şok iddia!

Ebru Şallı'nın sevgilisi ile ilgili şok iddia!.22786
  • Giriş : 14.09.2017 / 10:04:00

Eski manken Ebru Şallı'nın sevgilisi ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

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Ebru Şallı'nın evli sevgilisi şaşırttı. Uğur Akkuş'un karısı Gonca Akkuş, eşinin çocuklarını kaçırdığını iddia etti. Gonca Akkuş, eşinin Ebru Şallı ile fotoğraflarını magazin sayfalarından görmüş, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatmıştı.

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