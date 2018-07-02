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Ebru Şallı, olaylı aşkı ile alyansı taktı!

Ebru Şallı, olaylı aşkı ile alyansı taktı!.23077
  • Giriş : 02.07.2018 / 09:56:00

Eski manken Ebru Şallı, olaylı ilişkisinde mutlu sona doğru yaklaşıyor.

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Evliyken beraber oldukları iddiası uzun zaman konuşulan ve magazin gündeminden düşmeyen Ebru Şallı-Uğur Akkuş ilişkisinde olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Ebru Şallı'nın bir süredir birlikte olduğu işadamı sevgilisi Uğur Akkuş, geçtiğimiz ay eşinden boşanmıştı. Katıldığı bir defilede 'yakında bizi el ele görürsünüz' diyen Ebru Şallı, Instagram sayfasında ilk kez sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı

Ebru Şallı'nın bir süredir birlikte olduğu işadamı sevgilisi Uğur Akkuş, geçtiğimiz ay eşinden boşanmıştı.

Katıldığı bir defilede 'yakında bizi el ele görürsünüz' diyen Ebru Şallı, Instagram sayfasında ilk kez sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı.

Evlilik yolunda ilerleyen ikilinin alyansları dikkat çekti.

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