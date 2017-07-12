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Ebru Şallı'ya o fotoğraflarla ilgili büyük şok!

Ebru Şallı'ya o fotoğraflarla ilgili büyük şok! .12621
  • Giriş : 12.07.2017 / 14:24:00

Ünlü isim Ebru Şallı, sosyal medyaya düşen çıplak fotoğrafları ile ilgili büyük bir şok yaşadı.

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Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda internete düşen çıplak fotoğrafları ile ilgili harekete geçmiş ve kendisine ait fotoşoplu kareleri basına vermekle tehdit eden şahıstan şikayetçi olmuştu.

Savcılık, Şallı'nın delil olarak sunduğu fotoğrafların, özel hayatını ihlal edecek nitelikte bir görüntü olmadığını belirterek dosya için takipsizlik kararı verdi.

HÜRRİYET

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