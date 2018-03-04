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Ece Seçkin'in canı sıkkın: Evine hırsız girdi

Ece Seçkin'in canı sıkkın: Evine hırsız girdi.14710
  • Giriş : 04.03.2018 / 08:25:00

Türk pop müziğinin ünlü ismi Ece Seçkin'in annesini evine hırsız girdi.

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Ece Seçkin ve annesi, hırsızlık olayının ardından büyük şok yaşadı. Hırsızların eve maske takarak girdiği öğrenildi.

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Ece seçkin'in evine hırsız girdi!Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde başına gelen hırsızlık olayı nedeniyle üzücü anlar yaşadı.
Hürriyet Haber03.03.2018 - 21:42 | Son Güncelleme : 03.03.2018 - 21:54
Ece seçkinin evine hırsız girdi
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Ece Seçkin olayı "Annem evde yokken maskeli 2 şüpheli şahıs eve girmiş ve annem eve girdiğinde şüpheliler ile karşılaşmış. Annemin el ve ayaklarını bağlayan ve saçından sürükleyen şüpheliler annemi üst kata çıkararak yüz üstü yatırıp ağzını 8 kat bağlayarak boğmaya çalışmak suretiyle uyutucu sprey sıkmışlar. Ardından bıçakla öldürme tehdidinde bulundukları annem Lale Seçkin, bayılma numarası yapmış ve hırsızlar evi ön kapısından çaldıkları değerli eşyalarla terk etmişler. Polisin 16 saatlik titiz çalışması sonucunda evimizin anahtarının 4 ay önce karşı villamızda çalışan yabancı uyruklu bir kadın tarafından kopyalandığı ve akrabalarını bizim eve yönlendirdiği ortaya çıktı. Gayrettepe Gasp Büro Amirliği evden çalınan tüm değerli eşyaları Bahçeşehir civarında bir konteynerda buldu. Şüpheli şahsın amca oğlu olayı itiraf etti ve diğer 2 şüpheli hala aranıyor.’’ şeklinde anlattı.

Darp olayına maruz kalan Lale Seçkin’in durumunun iyi olduğu açıklandı. Gayrettepe Polis Karakolu sıkı bir çalışma sonucunda tatsız olayı kısa sürede sonuçlandırdı.

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