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Eda Erol'dan flaş Alişan açıklaması geldi!

Eda Erol'dan flaş Alişan açıklaması geldi!.27819
  • Giriş : 07.10.2017 / 14:41:00

Eda Erol, eski nişanlısı Alişan hakkında sorulan soruya yanıt verdi.

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İzdivaç programı sunucusu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, Alişen ile ilgili sorulan soruya yanıt vermek istmezken, ayrılıktan sonraki hayatının gayet güzel geçtiğini söyledi.

Alişan'ın ''Üstümden tank geçmiş gibi hissediyorum'' açıklamasına karşın Eda Erol, ''İyiyim hayat devam ediyor yani sonuç olarak'' dedi.

Ayrılığın en büyük iddiası Alişan'ın Eda Erol'un dizilerde oynamasına izin vermediği ve çiftin bu yüzden ayrılık kararı aldığı yönündeydi.

Eda Erol bu konu hakkında konuşmak istemediğini belirtti.

TRT

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