Edinson Cavani şov! Ronaldo veda etti!
2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda çeyrek finalde Fransa'nın rakibini belirleyecek karşılaşmada Uruguay, Portekiz'i 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Portekiz ise ikinci yarıda 1-1'i yakaladığı karşılaşmada galibiyet golünü bulamadı ve Cavani'nin 2. golüne de engel olamayınca 2018 Dünya Kupası'na veda etti. Böylece Messi'nin ardından bir süper yıldız Cristiano Ronaldo da Dünya Kupası'na veda etmiş oldu.
Karşılaşmada Beşiktaş'ta forma giyen Pepe 90 dakika sahada kalırken, Ricardo Quaresma ise 65'te Adrien Silva yerine oyuna dahil oldu.
Uruguay, 7. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle Portekiz karşısında 1-0 öne geçti. Golde asist Barcelonalı yıldız Luis Suarez'den geldi. Edinson Cavani 2018 Dünya Kupası'nda 2. golüne imza atmış oldu.
İlk yarı Uruguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Portekiz, 55. dakikada Beşiktaşlı Pepe'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kullanılan kornerde Raphael Guerreiro'un ortasına iyi yükselen Pepe kafayı vurdu ve golü attı.
Bu gol ayrıca Galatasaraylı Fernando Muslera'nın 2018 Dünya Kupası'nda kalesinde gördüğü ilk gol oldu.
62. dakikada Uruguay bir kez daha öne geçti. Rodrigo Bentancur'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cavani mükemmel bir vuruşla topu köşeye gönderdi ve takımını bir kez daha öne geçirdi.
Edinson Cavani 74. dakikada sakatlanarak yerini Christian Stuani'ye bıraktı.
Kalan dakikalarda Uruguay 2-1'lik üstünlüğünü korumayı başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Böylece 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final ilk eşlemesi Uruguay - Fransa karşılaşması oldu.
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