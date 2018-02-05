Edirne'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı var
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Edirne'de düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve bilgisayarlara el konuldu. Edirne Emniyet Müdürlüğüngötürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
TRT
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