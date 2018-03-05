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Edirne'de Tunca Nehri taştı: 1 kişi can verdi

Edirne'de Tunca Nehri taştı: 1 kişi can verdi.17406
  • Giriş : 05.03.2018 / 14:40:00

Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

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Sağanak yağışlar can aldı. Edirne'de Tunca Nehri'nin taştı. Gölbaba Göleti'ne avlanmaya giden Mehmet Kahriman'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Nehir üzerindeki Fatih Köprüsü, ayakları su ile dolunca trafiğe kapatıldı. Edirne'nin Değirmenyeni ile Büyükdöllük köyleri arasındaki Gölbaba Göleti'ne avlanmaya giden Mehmet Kahriman (63), gölette su yükselmesi üzerine boğularak öldü. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de son 1 hafta, sağanak ve kar yağışlı geçti. Karların erimesinin ardından dün Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi yükseldi. DSİ ölçümlerine göre dün 100 metreküp/saniye artan Tunca Nehri, Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinde yatağından çıkarak taştı. Er Meydanı'nın bir kısmı sular altında kaldı. Dün gece 169 metreküp/saniyeye kadar yükselen Tunca'nın suları Sarayiçi mevkiindeki Fatih Köprü'sünün ayaklarına doldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri köprüde biriken sular nedeniyle yolu trafiğe kapattı. DSİ'nin bugünkü ölçümlerine göre Tunca Nehri'ndeki debi artış göstermeye deva ediyor. Dün gece 169 seviyesindeki nehir 174 seviyesine kadar çıktı. Meriç Nehri'nde ise 544 metreküp/saniye olan nehir debisi bugün 654 seviyesine çıktı.

Öte yandan Edirne'de Mehmet Kahriman, Değirmenyeni ve Büyükdöllük arasındaki avlanmak için gittiği Gölbaba Göleti'nde suyun yükselmesi sonucu gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla elen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu cansız bedeni sudan çıkarılan Mehmet Kahriman'ın cesedi  savcılık incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TRT

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