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Edirne'de yakalanan 2 Yunan asker tutuklandı

Edirne'de yakalanan 2 Yunan asker tutuklandı.13836
  • Giriş : 27.03.2018 / 13:07:00

Edirne'de yakalanan 2 Yunan askerin tutuklandığı ortaya çıktı.

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Büyüyen Beşik

Yunanistan'la krize neden olan olayda öneml gelişmeler kaydedildi. Edirne sınırında tutuklanan 2 Yunan askerinin tutuklandığı öğrenildi. Yaşananlar sonrası 2 ülke ilişkilerinin ne olacağı merak konusu oldu.

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin bu hallerinin devam etmesi kararlaştırıldı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 1 Mart'ta yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluk hali, 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce değerlendirildi.

TRT

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