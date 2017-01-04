Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın
İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı. Edirne Kız Öğrenci Yurdu'nda sabaha karşı çıkan yangın öğrencilerin panik yaşamasına neden oldu.
Büyümeden söndürülen yangını Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nun mutfağından duman çıktığını farkeden bir görevli itfaiyeye bildirdi.
Daha sonra yurttaki memurlar tarafından alarm verilerek, öğrenciler binadan tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle mutfakta küçük çaplı hasar oluştu.
Bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, çalışmalar tamamlanınca yeniden binaya alındı.
İlk tespitlere göre, yangının mutfaktaki elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.
DİĞER HABERLER
Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı!
İstanbul Fatih'te bulunan bir kebap restoranına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralan
Samsun'da pide kavgası: 1 yaralı
Samsun'da yediği pideyi beğenmeyen müşteri, dükkan sahibinden parasını geri istedi. Dükkan sahibi de
Okur: 17-25 Aralık Gülen'in talimatı
15 Temmuz darbe girişimi ile maskesi düşen FETÖ ile ilgili yeni detaylar geldi.
Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemi
Şamil Tayyar, Reina saldırısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Adıyaman'da 5 emniyet amiri tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında Adıyaman'da operasyon düzenlendi.
Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı
Rus elçiyi öldüren polis memuru Mert Altıntaş ile ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı.