Efkan Ala: Şaha kalkma dönemi geldi
İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili Efkan Ala, 24 Haziran seçimleri ile ilgili konuştu ve seçim sonrası ülkenin şaha kalkacağını, 25 Haziran'da bir bayram havası estireceğini söyledi.
Güne HAK - İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısına katılarak başlayan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa 2.Bölge Milletvekili Efkan Âlâ, ardından Orhangazi İlçesinde MARZİM Yönetim Kurulu üyeleri ve işadamlarıyla, sonrasında ise İznik Gölğ Keramet Sulama Birliği yöneticileriyle bir araya geldi. Âlâ, Orhangazi’de Erzurumlular ve Bayburtlular hemşehri derneklerinin düzenlediği toplantıya da katıldı.
AK Parti Milletvekili adayları Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Muhammet Müfit Aydın, Ahmet Kılınç, Muhammed Erdoğan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile Bağlarbaşı Mahallesinde düzenlenen nokta mitingine katılan Âlâ, sandıkta sağlanan istikrar sayesinde Türkiye’nin bu gelişmeyi sağladığını söyledi.
TRT
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