Efsane futbolcudan Cenk Tosun yorumu
Manchester United ve İngiltere futbolunun unutulmaz isimlerinden Rio Ferdinand, Everton formasıyla ilk maçına çıkan Cenk Tosun’un performansını değerlendirdi.
Golcü futbolcunun ilerde tek başına mücadele etmeye alışması gerektiğini dile getiren Ferdinand, Cenk Tosun’un agresif futbolunu beğendiğini dile getirdi.
İşte Ferdinand’ın Cenk Tosun’un performansı hakkında yaptığı yorum;
“Umarım yeni kontratına dünyadan izolasyon maddesi ekletmiştir. Beşiktaş’ta bu tip bir şeyler karşılaştığını düşünmüyorum. Bununla baş edebilmesi gerek. Bazı anlarda arkası dönük harika oyunlar oynadı. Agresifti ve fiziksel oynadı. Gylfi, Sigurdsson ve Rooney gibi kaliteli ayaklar var çevresinde. Topa daha sağlam basmayı becerirse, birlikte daha kreatif olabilirler”
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