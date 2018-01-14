Facebook Twitter Rss

Efsane futbolcudan Cenk Tosun yorumu

Efsane futbolcudan Cenk Tosun yorumu.15871
  • Giriş : 14.01.2018 / 12:10:00

Eski futbolcu Rio Ferdinand, Everton formasıyla ilk maçına çıkan Cenk Tosun'u değerlendirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Manchester United ve İngiltere futbolunun unutulmaz isimlerinden Rio Ferdinand, Everton formasıyla ilk maçına çıkan Cenk Tosun’un performansını değerlendirdi.

Golcü futbolcunun ilerde tek başına mücadele etmeye alışması gerektiğini dile getiren Ferdinand, Cenk Tosun’un agresif futbolunu beğendiğini dile getirdi.

İşte Ferdinand’ın Cenk Tosun’un performansı hakkında yaptığı yorum;

“Umarım yeni kontratına dünyadan izolasyon maddesi ekletmiştir. Beşiktaş’ta bu tip bir şeyler karşılaştığını düşünmüyorum. Bununla baş edebilmesi gerek. Bazı anlarda arkası dönük harika oyunlar oynadı. Agresifti ve fiziksel oynadı. Gylfi, Sigurdsson ve Rooney gibi kaliteli ayaklar var çevresinde. Topa daha sağlam basmayı becerirse, birlikte daha kreatif olabilirler”

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!

Diva'dan Tarkan'a gecikmeli düğün hediyesi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'a şans diled

2018 Dünya Kupası öncesi şok iddia!

2018 Dünya Kupası öncesi şok iddia!

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası ile ilgili sarsıcı bir iddia ortaya atıldı.

 

Şenol Güneş, oyun tarzını değiştiriyor

Şenol Güneş, oyun tarzını değiştiriyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın oyun tarzını değiştiriyor.

Ve Arda Turan Medipol Başakşehir'de

Ve Arda Turan Medipol Başakşehir'de

Golcü oyuncu Arda Turan, resmen Medipol Başakşehir'e geldi.

 

Barcelona'dan flaş Arda Turan açıklaması

Barcelona'dan flaş Arda Turan açıklaması

İspanyol devi Barcelona, Arda Turan ile ilgili açıklamada bulundu.

Galatasaray yönetiminde istifa şoku yaşanıyor!

Galatasaray yönetiminde istifa şoku yaşanıyor!

Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi Murat İlbak istifa etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya