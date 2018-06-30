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Efsane isim, Şenol Güneş'e yardımcı oldu!

Efsane isim, Şenol Güneş'e yardımcı oldu!.16203
  • Giriş : 30.06.2018 / 08:43:00

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti Hernandez, Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevine getirildi.

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Büyüyen Beşik

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da başlayan Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcısı belli oldu. Siyah-beyazlıların da bir dönem formasını giyen Real Madrid efsanesi Guti Hernandez, Şenol Güneş’in yardımcısı oldu. Guti, daha önce Real Madrid U19 Takımı’nı çalıştırmaktaydı.

2010-2011 yaz transfer döneminde kariyeri boyunca forma giydiği ve efsaneye dönüştüğü Real Madrid’den ayrılarak Beşiktaş’ın yolunu tutan Guti, siyah-beyazlı formayı 40 resmi maçta terletti ve 12 gole imza attı. Taraftarın da en çok sevdiği oyuncular arasında yer alan Guti, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra bile siyah-beyazlı kulübü ve taraftarları unutamadığını her ortamda ve özellikle sosyal medyada aktarmaktaydı.

Beşiktaş macerasının ardından Futbol kariyerine nokta koyan Guti, Real Madrid’in önce U18, sonra da U19 takımlarını çalıştırdı. İspanyol efsane son olarak Real Madrid U19 Takımı’nın başındaydı. Guti’nin önümüzdeki çarşamba günü Güneş’in ekibine katılması bekleniyor.

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