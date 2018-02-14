Facebook Twitter Rss

Efsane spiker Tuna Huş yaşamını yitirdi

Efsane spiker Tuna Huş yaşamını yitirdi.18766
  • Giriş : 14.02.2018 / 11:11:00

17 yıldır konuşamayan efsane spiker Tuna Huş hayatını kaybetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TRT'nin siyah beyaz olduğu dönemlerde spikerlik yapan ve geçirdiği beyin ameliyatı sonucu 17 yıldır konuşamayan Tuna Huş'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Huş'un cenazesi yarın toprağa verilecek.

Tuna Huş'un eşi Berrin Huş " Bu sabah kaybettik, çok üzgünüz" dedi.

Tuna Huş, 1942 yılında Adana'da dünyaya geldi. TRT‘nin siyah-beyaz olduğu dönemde spiker olarak görev yaptı. Her kelimesi kolaylıkla anlaşılan, yumuşak ses tonuyla hafızalarda yer etti.

1999 yılında, by-pass ameliyatı oldu, ardından 1,5 sene sonra beyne giden ana damarda pıhtı atması sonucu 2001 yılında beyin kanaması geçirdi ve beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybetti.

1990 yılında ikinci evliliğini Berrin Huş ile yapan Tuna Huş'un Zeynep (d.1991) adında bir kızı vardır. Tuna Huş’un ilk evliliğinden Ali ve Tuna adında iki oğlu bulunmaktadır.

HÜRRİYET

Amerika vurdu, 40 Rus askeri öldü

Ekonominize katkıda bulunabilirsiniz

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan'dan flaş Nuray Hafiftaş talimatı

Erdoğan'dan flaş Nuray Hafiftaş talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nuray Hafiftaş ile ilgili talimatı verdi.

Ankara Valiliği'nden 'ses' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'ses' uyarısı

Ankara Valiliği, vatandaşların telaşa kapılmaması için uyarı yaptı.

 

Ünlü iş adamı gözaltına alındı

Ünlü iş adamı gözaltına alındı

Bank Asya'ya para yatıran isimlerden olan ünlü iş adamı gözaltına alındı.

Booking'den Türkiye'ye dönüş sinyali!

Booking'den Türkiye'ye dönüş sinyali!

Online rezervasyon portalı Booking Türkiye'ye yeniden dönüş sinyali verdi.

 

TSK'dan Irak'a harekat!

TSK'dan Irak'a harekat!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a operasyon başlattı.

3. Havalimanı'nda kaç işçi öldü?

3. Havalimanı'nda kaç işçi öldü?

Cumhuriyet Gazetesi tarafından yapılan haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya