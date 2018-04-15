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Efsaneden flaş karar! Kramponlarını satıyor!

Efsaneden flaş karar! Kramponlarını satıyor!.14299
  • Giriş : 15.04.2018 / 16:07:00

Galatasaray'a UEFA Kupası'nı getiren golü atan Gheorghe Popescu, o maçta giydiği kramponlarını satışa çıkardı.

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Sepet Beşik

Galatasaray’ın unutulmaz futbolcularından Gheorghe Popescu, sarı kırmızılı formayla oynadığı UEFA Kupası final maçında giydiği kramponlarını satışa çıkarma kararı aldı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Rumen futbolcu, Mihai Nesu’nun çocuklara yardım amacıyla kurduğu Oradea organizasyonuna yardım amacıyla kramponlarını satacağını belirtti.

30 Nisan’da sona erecek olan satış için en yüksek fiyatı veren kişi kramponların sahibi olacak. Kazanan kişinin mayıs ayı başında açıklanacağı ifade edildi.

Galatasaray, 17 Mayıs 2000’de Arsenal ile UEFA Kupası finali oynamış ve maçı 0-0 sona eren maçı penaltı atışları sonucunda kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

Sarı kırmızılı takımda penaltı atışlarında Ergün Penbe, Hakan Şükür ve son atışı yapan Popescu topu ağlara göndermeyi başarmıştı.

Arsenal’de ise Suker ve Vieira penaltı atışlarını kaçırırken Parlour topu ağlara gönderebilen tek isim olmuştu.

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