Ege'de 4,5 büyüklüğünde deprem yaşandı
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem hissedilen yerlerde panik yarattı. Konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
TRT
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