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Ege'de 4,5 büyüklüğünde deprem yaşandı

Ege'de 4,5 büyüklüğünde deprem yaşandı.19030
  • Giriş : 13.07.2018 / 16:35:00

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem hissedilen yerlerde panik yarattı. Konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

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