Ege'de 5 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Yaşanan olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, depremin şiddeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 5.0 olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde Yunanistan’ın Magnesia kenti açıklarında bugün saat 01.49’da 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7.08 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın yerleşim yeri olarak ise Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinin Babakale Köyü olduğu açıkladı.
TRT
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