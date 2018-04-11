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Ege'de deprem! AFAD'dan açıklama geldi!

Ege'de deprem! AFAD'dan açıklama geldi!.19030
  • Giriş : 11.04.2018 / 07:43:00
  • Güncelleme : 11.04.2018 / 12:42:48

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan deprem korku dolu anlar yaşattı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde can ve mal kaybı meydana gelmezken,bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. Konuya ilişkin AFAD'dan açıklama geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre 18.56'da Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremi 4.7 olarak duyurdu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın bodrum ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 19 km derinliğinde gerçekleşen depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.7 olarak açıkladı.

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