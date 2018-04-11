Ege'de deprem! AFAD'dan açıklama geldi!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde can ve mal kaybı meydana gelmezken,bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. Konuya ilişkin AFAD'dan açıklama geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre 18.56'da Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremi 4.7 olarak duyurdu.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın bodrum ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 19 km derinliğinde gerçekleşen depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.7 olarak açıkladı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti
Eskişehir'de bulunan Osmangazi Üniversitesi rektörü Hasan Gönen istifa etti.
Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler adliyede
Kosova'dan Türkiye'ye getirilen 6 FETÖ üyesi adliyeye sevk edildi.
Erdoğan, ünlü sanatçı hakkında bilgi aldı
Erdoğan, ünlü sanatçı Esat Kabaklı'nın durumu hakkında bilgi aldı.
Elazığ'da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında Elazığ'da operasyonlar düzenlendi.