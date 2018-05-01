Ege'de deprem! AFAD'dan açıklama geldi!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmazken konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
NTV
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