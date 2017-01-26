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Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!.13895
  • Giriş : 26.01.2017 / 07:44:00

Ege Denizi'nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Ege Denizi'nde meydana gelen deprem Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedildi. Vatandaşların korkulu dakikalar yaşamasına neden olan depremde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Depremin şiddeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 5,0 olarak açıklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedilen sarsıntının 8,48 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. 

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