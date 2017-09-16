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Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!.13895
  • Giriş : 16.09.2017 / 11:36:00

Ege Denizi Edremit Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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Sepet Beşik

Ege Denizi Edremit Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

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