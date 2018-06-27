Ege'de korkutan deprem!
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. Konuya ilişkin AFAD'dan açıklama geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre deprem, saat 04.00 sıralarında İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldi. 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Kısa süreli sarsıntı, en yakın yerleşim yerlerinden de hissedildi.
HÜRRİYET
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