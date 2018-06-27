Facebook Twitter Rss

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!.19030
  • Giriş : 27.06.2018 / 07:44:00

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. Konuya ilişkin AFAD'dan açıklama geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre deprem, saat 04.00 sıralarında İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldi. 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Kısa süreli sarsıntı, en yakın yerleşim yerlerinden de hissedildi.

HÜRRİYET

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Yeni kabine açıklanıyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sarallar'a operasyon: 35 gözaltı!

Sarallar'a operasyon: 35 gözaltı!

Sarallar'a İzmir'de düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Kayıp Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!

Kayıp Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!

12 gündür bir haber alınamayan Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı.

 

Öğretmen ataması sonuçları açıklandı

Öğretmen ataması sonuçları açıklandı

Engelli adayların öğretmen atamasının sonuçlandığı açıklandı.

Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon düzenlendi.

 

Eski futbolcu, milletvekili oldu

Eski futbolcu, milletvekili oldu

Eski futbolcu Alpay Özalan, AK Parti'den milletvekili seçildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 24'ü öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 24'ü öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya