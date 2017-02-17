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Ege'de yine gerginlik!

Ege'de yine gerginlik!.14577
  • Giriş : 17.02.2017 / 20:12:00

Ege'de Kardak bölgesinde gerginlik her geçen gün artarak devam ediyor.

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Bugün Kardak kayalıkları arkasından hızla gelen bir Yunan sahil güvenlik botunun ihlal ettiği Türk karasularına kadar geldiği görüldü. Durumu fark eden Turgutreis açıklarında bekleyen Türk sahil güvenliği unsurları anında reaksiyon göstererek bölgeye yöneldi. 

"Türk karasularını ihlal ediyorsunuz, durun" şeklinde telsiz anonslarıyla uyarılan Yunan botundan ise "Siz Yunan karasularındasınız, buradan çıkın." anonsu yapıldı.              

Türk Sahil Güvnelik ekipleri 'dur kaçma' diyerek anons geçti.

Uyarılara rağmen ihlal ettiği sularda gezinmeyi sürdüren Yunan güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında yaşanan hareketlilik yaklaşık 10 dakika sürdü.

Bunun üzerine Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığında bekletilen bir botun daha takviye amacıyla bölgeye gönderilmesiyle geri dönmeye zorlanan Yunan botu, Türk karasularından çıkarıldı. 

Öte yandan Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı askeri geminin de Turgutreis açıklarındaki Çataladası burnunda beklediği gözlendi. Türk ve Yunan güvenlik güçlerinin Kardak kayalıkları civarındaki bekleyişi 20 gündür sürüyor.     

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