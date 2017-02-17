Ege'de yine gerginlik!
Bugün Kardak kayalıkları arkasından hızla gelen bir Yunan sahil güvenlik botunun ihlal ettiği Türk karasularına kadar geldiği görüldü. Durumu fark eden Turgutreis açıklarında bekleyen Türk sahil güvenliği unsurları anında reaksiyon göstererek bölgeye yöneldi.
"Türk karasularını ihlal ediyorsunuz, durun" şeklinde telsiz anonslarıyla uyarılan Yunan botundan ise "Siz Yunan karasularındasınız, buradan çıkın." anonsu yapıldı.
Türk Sahil Güvnelik ekipleri 'dur kaçma' diyerek anons geçti.
Uyarılara rağmen ihlal ettiği sularda gezinmeyi sürdüren Yunan güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında yaşanan hareketlilik yaklaşık 10 dakika sürdü.
Bunun üzerine Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığında bekletilen bir botun daha takviye amacıyla bölgeye gönderilmesiyle geri dönmeye zorlanan Yunan botu, Türk karasularından çıkarıldı.
Öte yandan Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı askeri geminin de Turgutreis açıklarındaki Çataladası burnunda beklediği gözlendi. Türk ve Yunan güvenlik güçlerinin Kardak kayalıkları civarındaki bekleyişi 20 gündür sürüyor.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Ünlü avukatı döverek bu hale getirdiler!
Alparslan Çelik'in de avukatlığını yaptığı bilinen Sıddık Caner Erşen'i öldüresiye dövdüler.
Ferhat Encü tutuklandı
Bugün polisler tarafından gözaltına alınan Ferhat Encü'nün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğreni
MEB'den atama açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi.
Bakan Eroğlu, sosyal medyadan duyurdu
Bakan Veysel Eroğlu, müjdeli haberleri Twitter üzerinden verdi.
O isim ByLock'tan tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında 10 polis tutuklandı. İçlerinde önemli bir isim de var.