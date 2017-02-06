Ege Denizi'nde 4.2'lik bir deprem daha
Sabaha karşı Çanakkale'de yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından aynı yerde ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. 4.2 şiddetinde gerçekleşen deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken İzmir ve İstanbul'dan da hissedildi.
Ege Denizi açıklarında gerçekleşen 5.5 şiddetindeki deprem, bir çok ilde paniğe sebep oldu. Sarsıntının merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları. Saat 06.51'de meydana gelen depremin 7,5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildiriliyor.
Sarsıntı Çanakkale başta olmak üzere İzmir, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi, kısa süreli paniğe sebep oldu.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki depremde, Bayırköy'de çok sayıda evin yıkıldı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bayırköy Muhtarı Mehmet Yahya Çavuş, 06.51 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandıklarını belirterek, "Köyümüz 250 haneli. Köyde 40-50 civarında evde hasar var, bazı evlerde küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Evlerden kimisinin ise sadece çatısı kaldı" dedi.
Çanakkale'ye 30 kilometre mesafedeki Bayırköy ile yakınlarındaki Çamköy'de hasar meydana geldiği, Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.
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