Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
TRT
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