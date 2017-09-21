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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem!.13895
  • Giriş : 21.09.2017 / 12:26:00

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

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