Facebook Twitter Rss

Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem.18079
  • Giriş : 20.12.2016 / 10:46:00
  • Güncelleme : 20.12.2016 / 10:45:35

Ege Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında b sabah 09.03'te 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem hissedilen yerlede paniğe neden oldu.

EGE Denizi'nde bu Sabah meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğündeki deprem, Muğla'nın Datça İlçesi başta olmak üzere tüm kıyı kesiminde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Ege Denizi'nde Yunan Adaları açıkları olarak saptadığı deprem saat 09.03'te meydana geldi. Yerin 38 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Datça İlçesi başta olmak üzere tüm sahil kesimindeki yerleşim yerlerinde şiddetli hissedildi.

Deprem ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasara neden olmadı.

İran ve ABD'den Türkiye kararı

FETÖ'nün 'mahrem abileri'ne baskın

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şike savcısının kardeşi tutuklandı!

Şike savcısının kardeşi tutuklandı!

Meslekten ihraç edilen şike savcısının kardeşinin de FETÖ'den tutuklandığı öğrenildi.

Suikast günü annesini aramış

Suikast günü annesini aramış

Andrey Karlov'u bir sergi açılışında katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesini ifadesi ortaya çıktı.

 

RTÜK, Yol TV'nin yayınını durdurdu

RTÜK, Yol TV'nin yayınını durdurdu

RTÜK, Yol TV'nin yayınlarını sona erdirme kararı aldığını açıkladı.

Can Dündar hakkında yakalama kararı

Can Dündar hakkında yakalama kararı

Yurt dışında firari olan Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

 

Saldırganın yakasındaki rozetin anlamı!

Saldırganın yakasındaki rozetin anlamı!

Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!

Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de sefer iptalleri yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya