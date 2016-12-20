Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında b sabah 09.03'te 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem hissedilen yerlede paniğe neden oldu.
EGE Denizi'nde bu Sabah meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğündeki deprem, Muğla'nın Datça İlçesi başta olmak üzere tüm kıyı kesiminde hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Ege Denizi'nde Yunan Adaları açıkları olarak saptadığı deprem saat 09.03'te meydana geldi. Yerin 38 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Datça İlçesi başta olmak üzere tüm sahil kesimindeki yerleşim yerlerinde şiddetli hissedildi.
Deprem ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasara neden olmadı.
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