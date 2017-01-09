Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına uyarısı
Türkiye genelinde devam eden kar yağışı ve soğuk havalarla mücadele eden vatandaşlar, gerek ulaşım gerek sağlık sorunları ile karşı karşıya geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde Ege Denizi'nde çıkacak fırtınaya karşı bölgede yaşayan halkı uyardı.
Güney Ege'de ise yarın sabah 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgar, akşam etkisini kaybedecek.
Kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgili vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.
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