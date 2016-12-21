Egeli tekstilciler URGE Projesi ile Teknik tekstile yönelecek

Giriş : 21.12.2016 / 13:07:00

Tekstil sektöründe katma değerli üretimi arttırmak için çaba gösteren Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, üyelerinin teknik tekstil alanına yönelmeleri için Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Üretim Merkezi (TEKSMER) Projesi’nin ardından "Konvensiyonel Üretimden Teknik Tekstil Üretimine Geçiş" isimli URGE Projesi’ni hayata geçiriyor.