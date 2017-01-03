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Egemen Korkmaz Spor Toto Süper Lig ekibinde!

Egemen Korkmaz Spor Toto Süper Lig ekibinde!.21055
  • Giriş : 03.01.2017 / 20:08:00

Türkiye'de Trabzonspor, Beşiktaş ve son olarak da Fenerbahçe'de forma giyen Egemen Korkmaz, kısa bir aradan sonra Türkiye'ye döndü.

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Uzun yıllar Türkiye'de top koşturduktan sonra İsviçre'nin FC Wil takımına transfer olan Egemen Korkmaz, Türkiye'ye geri döndü. Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak kapatan Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladı.

İsviçre 2. Lig ekibi FC Wil, Egemen Korkmaz’ın takımdan ayrılacak Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir ile anlaştığını duyurdu.

2015 yılında İsviçre ekibine imza atan 34 yaşındaki stoper böylece yeniden Türkiye'de forma giyecek.

Daha önce Başakşehir Kulübü de milli stoper ile görüşme halinde olduklarını belirtmişti. Süper Lig’in liderinin kısa süre içerisinde Egemen Korkmaz transferini resmen açıklaması bekleniyor.

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