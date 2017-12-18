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Ehliyet sınavlarında yeni dönem!

Ehliyet sınavlarında yeni dönem!.16935
  • Giriş : 18.12.2017 / 13:03:00

Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınavları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, yeni ehliyet alacak adaylara uygulanan direksiyon uygulama sınavını değerlendirmelerinin 2018'den itibaren tablet bilgisayarlar ile yapılacağını açıkladı.

2018 Ocak ayında Ankara'da yapılacak pilot uygulamanın ardından ise Türkiye genelinde kademeli olarak direksiyon uygulama sınavlarında tablet kullanımına geçileceğini ifade eden Şamlıoğlu, "Bu sayede sınav komisyonları, değerlendirmelerini tablet bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirecek, adayların sınav başarı durumları elektronik ortamda ve anlık olarak merkezi modüle iletilmiş olacak" dedi.

Şamlıoğlu, yeni düzenleme sayesinde uygulama sınavlarında her aday için 3 nüsha olarak temin edilmesi gereken kağıt formların bedelinin sürücü kursları üzerinde oluşturduğu maliyetin ortadan kalkacağını belirtti.

Kemal Şamlıoğlu, ayrıca 2018'den itibaren tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu yazılı sınavlarının da bilgisayar üzerinden yapılacağını bildirdi. Şamlıoğlu, uygulama ile adayların görsel açıdan zengin soruları cevaplayarak öğrendiklerini etkin şekilde sınavda uygulama fırsatı bulacağını vurguladı.

Türkiye'de trafik ve sürücü eğitimlerinde son 4 yılda ciddi sıçrama yaşandığını dile getiren Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu eğitimlerin kalitesini artırmak için yeni çalışmalarını sürdüğünü sözlerine ekledi.

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