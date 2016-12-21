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Ehliyet ve pasaporta zam geldi!

Ehliyet ve pasaporta zam geldi!.19924
  • Giriş : 21.12.2016 / 09:33:00
  • Güncelleme : 21.12.2016 / 13:37:59

Maliye Bakanlığı tebliği kapsamında ehliyet ve pasaport fiyatlarına zam geldi.

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Tartışmalara neden olan sürücü belgesi bedeli 117 Türk Lirası olarak belirlendi. Karar bugün Resmi Gazete'de yayılandı.

Tebliğ çerçevesinde, sürücü çalışma belgeleri ve motorlu araç trafik belgeleri bedeli 117 TL, motorlu araç trafik tescil belgesi 88 TL, pasaport bedeli 94 TL olacak.

KAYIP CEZASI 32 TL

Değiştirme nedeniyle verilen TC kimlik kartları için 16 TL, eğer kayıp nedeniyle düzenleniyorsa 32 TL bedel öngörülüyor. Gelecek yıl, noter kağıtları ve beyanname için 9.50 TL, protesto, vekaletname ve re’sen senet için 19 TL, her bir banka çeki yaprağı için ise 5.60 TL bedel ödenecek.

REUTERS

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